Дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, которые достигли 16 лет и состоят на учете внутренне перемещенных лиц, ставятся соответствующими органами местного самоуправления на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе по месту учета внутренне перемещенных лиц.

Соответствующий Закон от 8 февраля 2018 года № 2279-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, и лиц из их числа" вступил в силу сегодня, 27 марта.

Таким образом, 16-летние (и старше) дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, состоящие на учете внутренне перемещенных лиц, в случае отсутствия у них жилья имеют право стать на квартирный учет и социальный квартирный учет по месту учета внутренне перемещенных лиц.

Как сообщала "Страна", в Украине введут компенсацию за жилье для сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Ранее Украина подала в ЕСПЧ иск к России по делу о сиротах Донбасса.

Мы писали, что в Киеве проректор вуза присвоила 700 тыс. гривен, выделенных на обучение сирот.