Спасательным службам в Украине разрешили проверять детские сады, школы, торгово-развлекательные центры, а также объекты и предприятия с высокой степенью риска.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на решение Кабинета министров Украины.

Также Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) частично выведена из-под действия моратория на проверки малого и среднего бизнеса.

Правительство разрешило ГСЧС осуществлять государственный надзор (контроль) по заведений оздоровления и отдыха детей, интернатных учреждений, учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, профессиональной (профессионально-технического) образования, специализированного образования, а также субъектов хозяйствования с высокой степенью риска.

Речь идет об объектах топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также химически опасные объекты и объекты высотного строительства.

Также разрешен контроль таких объектов, как торгово-развлекательные центры и другие объекты с массовым пребыванием людей.

В ноябре 2016 Верховная Рада 235 голосами поддержала законопроект №3153 от 18 сентября 2015 "Об особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Таким образом, парламент продлил запрет осуществления госорганами значительного количества плановых проверок субъектов хозяйствования до конца 2017 года.

Мораторий на проверки бизнеса в Украине на следующий год продлили: в декабре 2017 года депутаты проголосовали в Верховной Раде за, принимая законопроект о бюджете-2018.

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