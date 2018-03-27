Уголовный суд Бельгии установил местонахождение экс-первого заместителя Генерального прокурора Алексея Баганца, проходящего по делу об умышленном предоставлении Европейскому Союзу недостоверной информации, и пригласил на очередное заседание по этому делу, которое состоится 9 мая 2018 года.

Соответствующее судебное решение обнародовал на своем сайте экс-первый заместитель главы АП Андрей Портнов, который и инициировал уголовное преследование экс-руководителя ГПУ в Европейском Союзе.

Фото: portnov.com.ua

Напомним, Баганец является фигурантом по делу об умышленном предоставлении ЕС недостоверной информации, связанной с введением санкций против Портнова. После того, как Евросоюз весной 2015 года отменил ранее наложенные санкции в отношении Портнова, последний обвинил бывших руководителей Генеральной прокуратуры в мошенничестве и фальсификации документов.

В заявлении, принятым бельгийским судом, Портнов привел доказательства фальсификации в отношении него сведений, направленных украинскими чиновниками в Евросоюз, которые послужили формальным основанием для наложения на него санкций в 2014 году.

Представитель Евросоюза во время заседания Европейского суда (European Court of Justice) по иску Портнова к Совету ЕС под присягой заявил, что ЕС принял решение о введении в 2014 году санкций в отношении Портнова, основываясь лишь на непроверенной информации, предоставленной украинской прокуратурой.

Также международная правозащитная организация Human Rights Without Frontiers International в своем докладе отметила, что украинские власти осуществляли уголовное преследование Портнова, руководствуясь личной местью и политическим сведением счетов.

Ранее "Страна" сообщала, недавно Андрей Портнов обнародовал письмо о массовых нарушениях прав человека в Украине.