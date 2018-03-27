Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, в отношени которого, как заявил генпрокурор Юрий Луценко расследуется уголовное дело, объединил уголовное производство о возможном незаконном обогащении самого Юрия Луценко с делом о декларировании им недостоверной информации.

Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) на запрос "Украинских новостей".

Отмечается, что 3 октября 2017 года Соломенский районный суд Киева по ходатайству адвоката (имя не указано) обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту незаконного обогащения Луценко.

"В заявлении было указано, что анализ доходов семьи генерального прокурора Украины за последние 10 лет свидетельствует, что состояние его семьи не соответствует его легальным доходам и доходам его жены и сына. То есть генеральный прокурор Украины приобрел в собственность активы в значительном размере, законность основания приобретения которых не подтверждена доказательствами. Указанные противоправные действия указанное в запросе лицо (Луценко) совершило, занимая в 2005 -2006 и в 2007-2010 должность министра внутренних дел Украины и в 2015-2016 - должность генерального прокурора", - сказано в ответе НАБУ.

Так, 30 октября 2017 года по данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса.

При этом 28 декабря 2017 года Холодницкий решил объединить это дело с уголовным производством, открытым по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

На данный момент досудебное расследование продолжается, никому не сообщено о подозрении.

Фото: ukranews.com

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Также Луценко не будет мстить прокурору, который при Януковиче отправил его за решетку - Сарган.