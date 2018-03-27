Верховная Рада должна принять национальную программу по борьбе с туберкулезом в Украине на 2018-2021 годы, потому что ежегодно этой болезнью заражаются около 30 тыс. человек, а все случаи не диагностируются. Об этом говорилось на пресс-конференции, посвященной туберкулезу, пишет УНИАН .

"Ежегодно около 30 тысяч украинцев заражаются туберкулезом. 11 человек, по официальной статистике, ежедневно умирают от туберкулеза", - отметил председатель правления благотворительной организации "Фонд "Общественное движение "Украинцы против туберкулеза" Виталий Руденко.

При этом он добавил, что статистика "не очень правильная", потому что Всемирная организация здравоохранения, международные эксперты дают гораздо более высокие данные.

По данным организаторов пресс-конференции, 64 из 100 тыс. украинцев болеют туберкулезом, что в среднем в 9 раз больше, чем в европейских государствах. Руденко отметил, что большое количество людей не обследованы, в частности, идет речь о переселенцах, которых более 1,5 миллиона, приехавших с временно оккупированных территорий. Он также добавил, что реформа здравоохранения в сфере противодействия туберкулезу "только набирает ход".

По данным ВОЗ, туберкулез - одна из десяти основных причин смертности населения во всем мире, и за 2016 год это инфекционное заболевание унесло жизни 1,67 млн человек. В Украине, по данным ВОЗ, не диагностированные случаи туберкулеза составляют 25%. Каждый четвертый больной туберкулезом недообследован, или замалчивает свое заболевание, при этом Украина входит в пятерку стран мира с самым высоким уровнем мультирезистентного (устойчивого к лекарствам) туберкулеза.

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