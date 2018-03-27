Украинская общественная организация "Институт массовой информации" заявляет, что нападение на журналиста газеты "20 минут Житомир" Руслана Мороза является всего лишь бытовым преступлением. Однако сам пострадавший с 20-летним стажем журналистской деятельности расценивает случившееся нападение как имеющее заказной характер.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

Ночью 10 июня 2017 года на журналиста было совершено нападение, в результате которого Мороз был избит и ограблен. Более месяца он находился на стационарном лечении и его здоровью нанесен значительный ущерб. Грабители отобрали сумку с видеоаппаратурой, принадлежавшей как журналисту лично, так и редакции газеты "20 минут Житомир".

С первых дней расследования стали происходить удивительные события. На вопросы журналиста о ходе расследования следователи отказывались что-либо пояснять, но в то же время о деталях следствия рассказывали совершенно посторонние люди, например, адвокат нападающих. Хотя выяснилось, что в машине такси находились 4 человека, а камера видеонаблюдения зафиксировала троих, подозрение объявили лищь двум нападающим.

Мороз настаивает на том, нападение на него было заказным, однако следствие избегает рассмотрения его версии.

Журналист утверждает, что дело содержит массу ошибок и указаний на нелогичные действия следствия. Также он убежден в том, что правоохранители стараются квалифицировать нападение не как заказное, а как обычную "бытовуху", а организованную преступную группу пытаются представить в виде неадекватных парней. В показаниях присутствуют несовпадения, а сами напавшие не могут пояснить с какой целью находились у дома журналиста ночью.

Журналист фактически отстранен от ознакомления с ходом расследования, следственные действия с его участием не проводились, а все обвинения основываются исключительно на показанях подозреваемых.

Кроме того, в постановления суда об избрании меры пресечения подозреваемым допущена ошибка. Судья Чишман Л. Н. вынес решение от 27.06.2017 года и установил срок действия постановления до 22.08.2016 года. Возможно, это действительно ошибка. Однако для исправления этой ошибки требуется значительное время. Журналист считает, что предпринимаются усилия для того, чтобы развалить дело, не выявлять заказчиков, и чтобы нападающие не понесли какого-либо наказания.

Имеются дополнительные свидетельства о заказном характере нападения на житомирского журналиста. Вероятно к данному нападению имеет отношение Андрей Горбачук, являющийся на сегодняшний день помощником депутата Житомирского областного совета Елены Галагузы от политическрй партии "Самопомощь". Источник информации сообщил, что перед нападением происходили телефонные переговоры между напавшими и Андреем Горбачуком, а сама Елена Галагуза несколько раз откровенно угрожала Морозу в связи с его журналистской деятельностью. Следственный судья вынес постановление о снятии информации с мобильных устройств фигурантов дела. Но, несмотря на наличие такого постановления, следователи отказались его выполнять поскольку к этому делу имеют отношение депутат Житомирского облсовета Галагуза и ее помощники.

И хотя дело передано в суд, слушание переносилось уже 6 раз - не явились подсудимые, адвокат заболел и прочее... А ходатайства журналиста не могут быть рассмотренными, поскольку судебный процесс официально еще не начался.

На веб-сайте ОО "Институт массовой информации" появилась статья, в которой утверждается также, что нападение на журналиста является обычной "бытовухой". При этом автор даже неверно указал статью Уголовного кодекса Ураины, по которой дело передано в суд (не грабеж, а разбой).

"Появление подобных опусов свидетельствует о приближении выборов в Украине. А поскольку Национальный союз журналистов Украины выступает за свободу слова, неукоснительное выполнение законов, верховенство права, что, к сожалению, не имеет места сейчас в Украине, то нас, журналистов, пытаются скомпрометировать и разделить, уничтожить независимые СМИ вообще. Идет узурпация власти и то, что мы слышим из провластных СМИ, тот бред и бессмысленности, только подтверждают мое мнение. Независимые СМИ, честные и профессиональные журналисты сейчас власти не нужны. Власти нужны "карманные корреспонденты" и рабский настрой в обществе. Но рабов в рай не пускают. И мы должны об этом помнить", - резюмирует журналист в своем обращении к НСЖУ.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2017 году Украина заняла 102-е место из 180 стран в рейтинге свободы слова от "Репортеров без границ", а также о том, что журналисты требуют от Порошенко остановить цензуру в стране.