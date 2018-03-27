В Николаевской области местные жители перекрыли три трассы с требованием ремонта дорог.

Об этом сообщает 27 марта пресс-служба полиции Николаевской области.

Уже вторые сутки продолжается блокирование дороги на Кропивницкий в селе Воссиятское Еланецкого района.

Местные жители ходят по пешеходному переходу и требуют проведения ремонтных работ дорожного покрытия автодороги, проходящей через населенный пункт.

Отмечается, что "полиция осуществляет охрану публичного порядка".

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Кроме этого, жители районного центра Еланец перекрыли автомобильное движение на перекрестке автодорог государственного значения Р-55 "Одесса-Вознесенск-Новый Буг" и Т-1510 "Арбузинка-Еланец-Новая Одесса-Николаев". Они также требуют ремонта дорог.

Служба автомобильных дорог в Николаевской области на своем сайте сделала соответствующее предупреждение для водителей об ограничении движения.

Ранее "Страна" сообщала, что аграрии собираются перекрыть трассы в девяти областях.

Также протестующие "челночники" разблокировали КПП Шегини. Рава-Русская еще заблокирована