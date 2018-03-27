В городе Попасная Луганской области восстановили водоснабжение, которое было прервано накануне вечером из-за повреждения опоры линии электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ)

"Водообеспечение г.Попасная восстановлено в полном объеме", - сказано в сообщении МинВОТ в микроблоге Твиттер во вторник.

Ранее МинВОТ проинформировало, что в Попасной (Луганская обл.) 3312 абонентов остаются без воды из-за повреждения опоры линии электропередач около 22:00 26 марта. Остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения работают в штатном режиме.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

Как сообщала "Страна", в больнице Попасной умер раненый украинский солдат. Он получил ранение в результате обстрела противника у Троицкого. Отметим, что в Мариуполе собираются построить систему для резервной переброски воды.

Напомним, что в Киеве опасаются ухудшения качества питьевой воды в Киеве из-за резкого паводка.