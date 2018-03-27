Экипаж танкера "Восточный" с минувшего четверга не может сойти на берег в Ильичевском морском рыбном порту (Черноморск) и обвиняет таможенников в произволе.

Как сообщил "Думской" один из членов экипажа, "Восточный" вернулся в Черноморск пустым.

По его словам, у компании, которая арендовала судно, закончился договор аренды, и она возвращает танкер рыбному порту.

"Задолженностей по зарплате у 14 членов экипажа нет, причин для недовольства тоже, однако на протяжении пяти дней мы не можем сойти на берег и вернуться домой. Все граждане Украины, которые оказались в плену в своей стране. Мы не можем понять, что происходит. Пограничники кивают на таможенников, таможенники – на свой отдел по борьбе с контрабандой. В воскресенье они перевернули вверх дном судно, но ничего нашли. А мы по-прежнему на борту", - рассказал моряк и добавил, что на судне заканчиваются запасы питьевой воды и продукты питания.

В Одесской таможне Государственной фискальной службы информацию об инциденте с "Восточным" подтвердили и пояснили: судно зашло в Ильичевский рыбпорт нелегально.

"Пересечение государственной границы произошло вне зоны таможенного контроля, в связи с чем был составлен соответствующий протокол. Во избежание международного скандала были соблюдены все правовые нормы, исполнение которых, к сожалению, заняло длительное время", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Танкера "Восточный" построили его в 1988 году в Болгарии. До войны судно было приписано к Севастопольскому морскому рыбному порту и принадлежало государству. Когда началась оккупация полуострова, "Восточный" находился в аренде и избежал захвата. Впоследствии его отсудили и вернули в Украину, как и другой танкер, "Таманский". До конца 2017 года судовладельцем было госпредприятие "Служба капитана Ильичевского морского рыбного порта".

В этом году, однако, танкер под названием "Восточный" и флагом Украины из регистрационной книги судов Регистра судоходства Украины исчез. Вместо него в ней появилось судно Mela под флагом Республики Молдова. Уникальный идентификационный номер (IMO) у него остался прежним — 8711772. В качестве судовладельца указана компания с Сейшельских Островов ALIOTRA GROUP INC. Когда судно продали и сколько государство выручило за него, неизвестно. Официальной информации об этой сделке нет, бывший судовладелец ситуацию не комментирует.

"Восточный" прибыл в Черноморск из турецкого Измира, а туда - из российского порта Темрюк в Азовском море.

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