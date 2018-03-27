Сотрудники прокуратуры Болгарии начали расследование в отношении владельца табуна примерно из 100 лошадей после того, в заснеженных горах были найдены многочисленные трупы коней.

Об этом сообщает Reuters.

Экологи обнаружили лошадей в воскресенье, 25 марта, на склоне горы, на высоте около 1800 метров над уровнем моря. После обнаружения животных они сразу же сообщили в полицию и экстренные службы. Глубокий снег осложнял спасательную операцию.

Изображение мертвых и сильно ослабленных лошадей найденных на западе Болгарии на Осоговской Планине недалеко от границы с Македонией шокировали болгар.

Пресс-секретарь главы прокуратуры Болгарии сообщил, что около 70 лошадей уже погибли, а те, что выжили, до сих пор в тяжелом состоянии.

"У нас есть информация о том, что человек, совершивший преступление, был обязан заботиться о животных... Владелец лошадей получил довольно значительные суммы в виде грантов от Европейского Союза на коневодство", - сказала пресс-секретарь.

Многие из них, в том числе и защитники животных призывают наказать владельца табуна лошадей.

"Кони находятся в большой опасности из-за глубокого снега и низкой температуры, а также из-за волков. Им не хватает воды, еды и крыши над головой. Они буквально стоят в снегу и не могут двигаться. Они голодают, они не ели долгое время", - рассказала одна из активисток, которая нашла этих лошадей.

В прокуратуре сообщили, что такое жестокое обращение с животными карается до трех лет тюрьмы и штрафом до $3170.

Фото: uk.reuters.com

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