Депутаты Хмельницкого облсовета приняли решение официально использовать помимо государственного сине-желтого флага красно-черный.

Об этом сообщает ресурс ye.ua.

Как сообщается, за постановление проголосовал 51 депутат. Еще 1 воздержался и 5 не голосовали.

Глава облсовета Михаил Загородный заявил, что уже дал поручение аппарату совета подготовить обращение к Украинскому институту национальной памяти, чтобы получить список памятных дат, связанных с выдающимися событиями и лицами национально-освободительной борьбы. Именно в дни, указанные в этом списке, планируется использовать красно-черный флаг.

Также Хмельницкий облсовет планирует направить обращение к парламенту с предложением предоставить красно-черному флагу статус официального боевого флага национально-освободительной борьбы украинского народа.

Ранее "Страна" сообщала, что львовские депутаты разрешили официально использовать флаг ОУН.

Также в Житомире определились с датами, когда будут вывешивать флаг ОУН и черную ленточку.