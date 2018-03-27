В Украине с 1 апреля по 15 июня будет действовать так называемый сезон тишины. В этот период будет запрещено проведение в лесах и зеленых зонах мероприятий и работ, являющихся источниками повышенного шума и беспокойства. Об этом сообщается на странице Святошинского лесопаркового хозяйства в Facebook.

В лесах и зеленых зонах будут запрещены стрельба, проведение взрывных работ, запуск фейерверков, санитарные рубки леса, использование моторных маломерных судов, проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах. Такие ограничения связаны с тем, что в указанный период происходит массовое размножение диких животных.

"Особенно важен запрет на проведение любых санитарных рубок - сплошных и выборочных, не только в лесах, но и в зонах зеленых насаждений городов и населенных пунктов. Для объектов природного заповедного фонда этот запрет вообще крайне необходим, ведь санитарные рубки, проводимые весной, срывают гнездование различных видов птиц, прежде всего хищных, а также мешают размножению диких видов животных, в том числе охотничьей фауны", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/sviatoshynskelpg

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