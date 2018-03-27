Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции на решение админсуда, который позволил засекретить декларации военных прокуроров.

Об этом сообщает ЦПК в своем Twitter.

"Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса о засекреченности деклараций военных прокуроров", – говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/Shabunin

Напомним, 27 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал законным постановление главного военного прокурора Анатолия Матиос о засекречивании деклараций прокуроров.

Суд рассмотрел иск к заместителю генерального прокурора - главному военному прокурору Анатолию Матиосу и Национальному агентству по предотвращению коррупции.

"После выхода из совещательной комнаты суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска", - сказано в сообщении.

Ранее военная прокуратура решила засекретить решения судов по делу о взрыве на арсенале Минобороны в Калиновке Винницкой области.