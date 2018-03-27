Украина подписала меморандум о взаимопонимании по закупке и внедрению в стране электронной системы финансовой отчетности.

Об этом сообщает пресс-служба ациональной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Документ подписали руководители НКЦБФР, проекта USAID "Трансформация финансового сектора в Украине" и Программы технической поддержки по приоритетным направлениям украинского финансового сектора EU-FINSTAR.

Международные партнеры Украины обещают помощь в процессе закупки, запуска, адаптации и внедрения такой системы.

"Новая система позволит осуществлять сбор, обработку, проверку и раскрытие регулярной финансовой отчетности предприятий в едином электронном формате, и будет базироваться на распространенном в мире стандарте iXBRL", - говорится в сообщении.

Ключевыми новациями новой системы будут: единое окно представления финансовой отчетности к финансовым регуляторам; высокий уровень автоматизации сбора и обработки финансовой отчетности, эффективный и надежный анализ финансовых показателей компаний, быстрое выявление ошибок и несоответствий в финансовых отчетах.

Ранее "Страна" сообщала, что "Венецианская комиссия" рекомендовала отменить подачу деклараций антикоррупционерами до 1 апреля.

Также а Минздраве предлагают заменить вызов врача домой телефонными консультациями.