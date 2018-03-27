Сотрудники таможни изъяли напечатанное в 1915 году Евангелие, которое пытались провезти в Турцию. Вывоз историко-культурной ценности из Украины пресекли в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Чернивецького пограничного отряда.

Книга находилась в автомобиле, который следовал из России в Турцию.

"Книга религиозного назначения" Господа Нашего Иисуса Христа Святое Евангелие оть Матфея, Марка, Луки и Юанна перемещалась в грузовом автомобиле "VOLVO", следовавшем транзитом из Российской Федерации в Турцию", - говорится в опубликованном сообщении.

Согласно заключению искусствоведа указанная книга подпадает под действие Закона Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей" и в соответствии с нормами Таможенного кодекса Украины подлежит письменному декларированию, поскольку была изготовлена ​​в 1915 году.

К водителю грузовика сотрудники пункта пропуска "Порубное-Сирет" Черновицкой таможни ГФС составили протокол о нарушении таможенных правил.

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", Рада упростила правила ввоза в Украину иностранных автомобилей. Соответствующий сертификат нужно будет предоставить при таможенном оформлении для свободного обращения внутренней таможне.

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