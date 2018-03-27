Пять тонн отходов убрали у подножия Эвереста и перевезли в столицу Непала Катманду.

Об этом сообщает Montagna.

Уборка на самой высокой горе планеты является частью амбициозной программы 2018 года по очистке, целью которой является максимально быстрое и полное очищение региона от мусора, который оставляют туристы и альпинисты в горах и на маршрутах подхода к самой высокой вершине мира.

"Эти мероприятия будут способствовать укреплению этической и ответственной деловой культуры, что в конечном итоге приведет к достижению целей устойчивого развития, которые мы поставили перед собой", - рассказал координатор программы из ООН.

Преимущественно мусор состоит из пустых бутылок и консервных банок, части альпинистского и трекингового снаряжения непригодного к использованию, тары для пищевых продуктов и тому подобное.

Ранее сообщалось, что власти Непала запретили альпинистам подниматься на Эверест в одиночку.

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