В Днепре произошел семейный конфликт с дракой. На улице Философской заметили голого окровавленного мужчину, который стоял у калитки частного дома. Прохожие вызвали полицию. Об инциденте сообщает "Информатор".

Прибывшие на место патрульные выяснили, что вернувшись домой, мужчина якобы обнаружил свою гражданскую жену с двумя другими мужчинами.

"Потерпевший, представившийся гражданином Румынии, рассказывает, что вернулся домой после работы и застал сожительницу с другим. Возможно, их было двое. После этого обнаженный "любовник" напал на него с молотком и избил. Второй участник конфликта, на котором не было одежды, утверждает, что напали на него. По сути, они обвиняют друг друга", – рассказали правоохранители.

В момент конфликта в помещении находился еще мужчина, который рассказал свою версию событий. По его словам, избитый – экс-сожитель девушки. "Она решила разорвать с ним отношения, а он приходит постоянно, окна бьет. В этот раз сиганул через забор, увидел ее с другим, и набросился на них двоих (на мужчину и женщину – Прим.Ред.)", - рассказал мужчина, который был в помещении в момент конфликта.

По предварительной информации, у одного из потерпевших травма головы. Мужчину доставили в городскую клиническую больницу. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщала "Страна", полиция задержала киевлянина, который голыми руками забил до смерти свою сожительницу.

Мы писали, что мужчине, которого поймали голым на станции метро "Красный хутор", грозят 5 лет заключения

Ранее в Ивано-Франковске патрульные целый час гонялись за голым водителем ВАЗа