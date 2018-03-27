В Николаеве патрульные полицейские спасли младенца из ледяной воды благодаря комбинезону, который раздулся и выполнял функцию спасательного жилета ребенка. Малыша с моста в реку Ингул выбросила пьяная мать. Об этом сообщает ТСН.

Сейчас ребенок находится в реанимации.

Сообщается, что полицию вызвали очевидцы. Патрульные вместе со спасателями лодочной станции нашли мальчика, которого уже отнесло течением. Он был в состоянии клинической смерти.

С ингульского моста до воды минимум 20 метров. Это высота многоэтажки. Патрульный рассказывает, что как раз был поблизости, когда по спецлинии услышал, что женщина бросила в воду младенца. В темноте он бросился искать ребенка вниз по течению.

"Я увидел комбинезон синего цвета, и видно было, что это ребенок", - рассказывает инспектор патрульной полиции Андрей Белоус.

Счет шел на минуты. Андрей мигом бросился в воду. В это время под мост зашел спасательный катер - он мог быстрее добраться младенца. Патрульный подал сигнал.

"Я начал кричать "ребенок в воде", подсветил им то место", - говорит полицейский.

"Мгновенно - мы быстро подскочили. Тело плыло лицом вверх на спине, подобрали и сразу тут же на берегу отдали работнику полиции. Единственное, что я успел - комбинезон сорвать, потому что он холодный был", - рассказывает матрос-спасатель Сергей Ковтунов.

Комбинезон так и остался на набережной, где ребенка вытащили из воды. Именно этот комбинезон спас младенца. Он раздулся и держал мальчика на плаву.

Фото: ru.tsn.ua

Ребенок пробыл в холодной воде почти 15 минут. Патрульный завернул посиневшего младенца в свою форму. Карета скорой помощи уже ждала на набережной.

"Ребенок поступил в состоянии клинической смерти после утопления и с переохлаждением. Температура тела ребенка была 33 градуса. Благодаря врачам ребенок был выведен из этого состояния", - сообщил заместитель главного врача Николаевской областной детской больницы Олег Бабин.

Сам патрульный до последнего не знал, удалось ли спасти мальчика.

"Зашел мой командир и сказал, что ребенку запустили сердце. Я минуты две не мог выразить радость. Значит, не зря мы это все делаем, не зря работаем. Дай Бог, чтобы ребенок остался жив", - делится Белоус.

Спасенный младенец – 9-тимесячный Павлик. Сейчас он в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Его мать задержали. Она была пьяна. Сначала патрульным рассказала, что сама выбросила сына с моста. Потому что по телефону поругалась с отцом ребенка, который сейчас в тюрьме. Через 5 минут уже сказала - младенца уронила случайно. А на утро заявила – ничего не помнит.

"Помутнение в голове, я понимаю, виновата, я не помню, как на мосту оказалась", - говорит женщина.

Задержанной 43 года. Приехала в Николаев из Луганска. Там остались ее двое взрослых детей. В Николаеве нигде не работала и пьянствовала.

"В ее крови было обнаружено более двух промилле алкоголя. Родственники задержанной женщины говорят, что она и ранее высказывала намерения что-то сделать с ребенком", - сообщает пресс-секретарь ГУ НП в Николаевской области Инна Парфенова.

Эти же родственники к спасенному мальчику в больнице пока даже не приходили. Им занимаются врачи. Женщине за покушение на убийство сына грозит пожизненное заключение.

Фото: novosti-n.org

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