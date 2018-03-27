Против запрета транслировать в Украине российские телеканалы, фильмы, а также ограничивать работу соцсетей высказалась почти половина украинцев.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Ограничительные меры на запрет российских телеканалов не одобряет 44%, респондентов. За ограничение трансляции выступило 37% опрошенных.

Согласно опросу, не поддерживает запрет российских социальных сетей 46% украинцев, за запрет выступило 30% респондентов.

Помимо прочего, 53% опрошенных высказались против запрета выступлений в стране отдельных артистов и трансляции российских фильмов. В поддержку запрета выступило 29% респондентов.

В феврале 2015 года Рада внесла изменения в закон "О защите информационного телерадиопространства», запретив, в частности, фильмы с «российской пропагандой". 21 апреля 2016 года президент Украины Петр Порошенко также подписал закон о запрете демонстрации российских лент, снятых после 1 января 2014 года, для повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере.

В конце ноября 2017 года на Украине вступил в силу закон, регулирующий гастроли артистов из России. Согласно документу, организаторы гастролей должны подготовить запрос в Службу безопасности Украины. Кроме того, существует запрет въезда на территорию страны более 100 российских артистов.

Ранее "Страна" сообщала, что "Интер" подаст в суд на Нацсовет по вопросам телевидения за запрет показывать "Иронию судьбы".

Также в Нацсовете считают, что "Иронию судьбы" и "Жизнь Пи" запретили по формальным признакам.