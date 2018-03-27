Возле города Ворожба Белопольского района Сумской области школьный автобус с детьми съехал в кювет, одна старшеклассница с травмами госпитализирована.

Как сообщает во вторник пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным событиям в Сумской области, сообщение о ДТП поступило в службу спасения 27 марта в 8:19. На место происшествия был направлен пожарный пост Ворожбы.

"Как стало известно, в транспортном средстве находилось 7 детей и трое взрослых. По предварительной информации, в результате происшествия одна из старшеклассниц травмирована. Девушку госпитализировали в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

С помощью телескопического погрузчика местной агрофирмы и троса удалось вытащить школьный автобус из кювета и отбуксировать на безопасный участок автодороги.

Как сообщала "Страна", ранее под Сумами Mercedes Sprinter потерял управление и протаранил снегоуборочный трактор.

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