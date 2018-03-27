Британский чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа и его соперник Джозеф Паркет провели традиционную дуэль взглядов перед боем.

На кону супербоя будет стоять сразу четыре титула - WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Следует отметить, что оба боксера серьезно настроены на предстоящий поединок.

Напомним, что поединок состоится 31 марта в Кардиффе (Уэльс).

Новозеландский боксер Паркер в 2014-2015 годах стал чемпионом Азии в тяжелом весе.

В Украине поединок Джошуа – Паркет показывать не планируют. Его можно будет посмотреть на американском телеканале Showtime.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский боксер Усик хочет перейти в супертяжелый вес и мечтает встретиться с Джошуа .

А бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа признан лучшим в 2017 году по версии НВО.