В среду, 27 марта, курс гривны к доллару ослабился на три копейки на межбанке - до 26,35 гривен за доллар по сравнению с предыдущим днем. Курс в покупке повысился на 3 копейки - до 26,32 грн/долл. Об этом сообщает компания "Укрдилинг".

Курс евро в продаже понизился на 8 копеек - до 32,66 грн/евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3200 – 26,3500, евро 32,6183 – 32,6555 грн/евро, российский рубль 0,4588 - 0,4596 грн/рубль.

Валюты Bid Offer USD/UAH 26,3200 26,3500 EUR/UAH 32,6183 32,6555 RUB/UAH 0,4588 0,4596

Как сообщала "Страна", Нацбанк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам следующим образом: доллар подорожал на 4 копейки - до 26,30 грн; евро прибавил в цене сразу 22 копейки - до 32,64 грн; российский рубль подорожал до 0,461 грн.