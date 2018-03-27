Курс доллара на межбанке повысился до 26,35 гривен/доллар
В среду, 27 марта, курс гривны к доллару ослабился на три копейки на межбанке - до 26,35 гривен за доллар по сравнению с предыдущим днем. Курс в покупке повысился на 3 копейки - до 26,32 грн/долл. Об этом сообщает компания "Укрдилинг".
Курс евро в продаже понизился на 8 копеек - до 32,66 грн/евро.
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3200 – 26,3500, евро 32,6183 – 32,6555 грн/евро, российский рубль 0,4588 - 0,4596 грн/рубль.
|Валюты
|Bid
|Offer
|USD/UAH
|26,3200
|26,3500
|EUR/UAH
|32,6183
|32,6555
|RUB/UAH
|0,4588
|0,4596
Как сообщала "Страна", Нацбанк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам следующим образом: доллар подорожал на 4 копейки - до 26,30 грн; евро прибавил в цене сразу 22 копейки - до 32,64 грн; российский рубль подорожал до 0,461 грн.
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