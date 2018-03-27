Суды в Украине, после вступления в силу "поправок Лозового", не успевают выдавать разрешения на захоронение тел погибших.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

В связи со вступлением в силу 15 марта изменений в Уголовный процессуальный кодекс и передачи полномочий судам по назначению экспертиз - в полиции столкнулась с трудностями в данном процессе.

В частности, за 10 дней полицией зафиксировано 7 782 факта смерти граждан. За этот период судами рассмотрено в среднем около 60% ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции.

Для анализа применения данных новшеств УПК была создана рабочая группа.

Следователи рассмотрели 5 849 фактов, а в Единый реестр досудебных расследований внесено 1 949 уголовных производств. При этом по 1 925 смертным случаям назначены экспертизы.

Однако от судов получено разрешений на выдачу тел для захоронения в течение 1 суток - 794 (41% от общего количества предоставленных ходатайств), в течение 2 суток - 753 (39%), на 3 сутки - 259 разрешений (13%).

Кроме того, фиксируются сроки более 4 суток - более 120 разрешений (или 6,5% от количества поданных ходатайств).

"Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем будет расти. Второе - возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой", - отметил заместитель главы Нацполиции Виталий Невгад.

Он отметил необходимость немедленного проведения на местах встреч с представителями судов и прокуратуры.

15 марта вступили в силу изменения в УПК, инициатором которых был депутат Верховной Рады Андрей Лозовой ("Радикальная партия Олега Ляшко").

Согласно им, следователи и прокуроры лишаются права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба.

Как сообщала "Страна", профильный комитет Рады дал добро на ограничение действия "поправок Лозового". После принятия закона один из нардепов заявил, что будет инициировать изменения, чтобы отменить "правки Лозового" для всех разделов и статей Уголовного кодекса.

Напомним, что еще с осени 2017 года силовики придерживаются линии, что эти новации процессуального закона в целом деструктивны.