В международной медицинской практике отсутствует диагноз "вегето-сосудистая дистония" (ВСД).

Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы - ВСД - забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите", - отметила она.

Также Супрун объяснила, что же такое ВСД на самом деле. Она отметила, что вегето-сосудистая дистония - не диагноз, а синдром, используют при комплексе разнообразных жалоб и симптомов у пациента. Под ним, как под зонтиком, скрывается целый комплекс симптомов.

Чаще всего его ставят, когда пациент:

испытывает тревогу и беспокойство, проблемы со сном, чувство нехватки воздуха и "клубке в горле", дрожат руки;

жалуется на учащенное сердцебиение, колебания давления, боли в области сердца и при этом имеет нормальную ЭКГ;

имеет дискомфорт в животе, запор, понос, метеоризм или изжогу;

имеет головокружение, повышенную температуру, при этом обследования показывают, что воспалительных процессов в организме нет.

"Эти симптомы могут встречаться в разных комбинациях и не обязательно все одновременно. На самом деле они могут говорить о несколько разных заболеваний, которые нужно обнаружить после ряда обстоятельных обследований. Однако если врач зато пишет пациенту в медицинской карточке "ВСД" и отправляет пить витамины и легкие успокоительные, это означает, что буквально "сливает" настоящую проблему", - заявила Супрун.

Дело в том, что дисфункция вегетативной нервной системы не может быть заболеванием сама по себе. Она возникает вторично, как следствие другой болезни которую нужно лечить. И обнаружить ее невозможно, просто поставив диагноз ВСД и отправив пациента домой, пишет Супрун.

Поэтому, если на прием к врачу приходит пациент с этими симптомами или же с уже поставленным диагнозом ВСД, это означает только одно - его нужно дообследовать и найти истинную причину заболевания.

Перечень дополнительных методов обследования должен включать общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, иногда - суточный мониторинг ЭКГ или Эхокг, при необходимости УЗИ органов брюшной полости, рентгенография грудной клетки, в некоторых случаях МРТ головного мозга, консультации кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, невролога, а если объективно нет оснований считать пациента больным, а он продолжает жаловаться, стоит направить его на прием к психологу или психиатру.

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун хочет отпустить больных туберкулезом, чтобы лечить их амбулаторно.

Также Супрун предлагает отменить флюорографию для украинцев.