Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко задекларировала за 2017 год 565,4 тыс. гривен доходов, а ее супруг - 8,1 млн гривен доходов.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Украинские новости.

294,8 тыс. гривен доходов Геращенко составила зарплата, 252,8 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, а 17,8 тыс. гривен - декретные выплаты по уходу за ребенком.

Наличными вице-спикер задекларировала 32,6 тыс. долларов, 85 тыс. гривен и 4 тыс. евро, а на счету в Государственном экспортно-импортном банке хранит 18,2 тыс. долларов.

Она пользуется квартирой мужа в Киеве и дачным домом матери в Киевской области.

Кроме того, вице-спикер владеет автомобилем Lexus RX200T 2015 года выпуска за 980,7 тыс. гривен.

Также Геращенко задекларировала 3 картины (современное украинское искусство), часы с ценным камнем, подвеску, кольцо, сережки, кулон и брошку.

Супруг вице-спикера Антон Зацепин задекларировал 3,7 млн гривен зарплаты от своей компании "Синьвей Украина" и 4,4 млн гривен дохода от предпринимательской деятельности.

Наличными муж задекларировал 85 тыс. долларов, 15 тыс. евро и 300 тыс. гривен, на счету в Укрсэксимбанке - 18,2 тыс. долларов, 15,4 тыс. евро, 3 тыс. гривен, а в Приватбанке - 9 тыс. долларов, 15 тыс. евро и 390 тыс. гривен.

В его собственности находится 2 квартиры (145 кв. м и 36,6 кв. м) в Киеве, автомобиль Ford Explorer 2013 года выпуска и домашний кинотеатр.

Он является конечным бенефициаром компаний "UA. Capitals" и SkyNet Global Vision.

От "Синьвей Украина" муж Геращенко получил взаймы 5 млн гривен, а от гражданина Сергея Яковенко - 1,3 млн гривен.

Мать вице-спикера задекларировала 47,8 тыс. гривен пенсии, 10,5 тыс. долларов наличных, квартиру в Черкассах, а также земучасток и дачный дом в Киевской области.

Также она продала квартиру в Черкассах за 137 тыс. гривен.

Напомним, омбудсмен Денисова задекларировала недвижимость в Крыму, а также бусы из жемчужин Mikimoto.

Еще мы писали, что нардеп от "Самопомощи" Войцицкая задекларировала 22 млн гривен доходов мужа.