Подопечные Андрея Шевченко очень хотели реабилитироваться за досадную ничью с Саудовской Аравией и у них это получилось с другой азиатской командой, которая выбрала украинскую сборную в качестве соперника перед стартом Кубка мира 2018 в России.

В бельгийском Льеже на "Стад Морис Дюфрашне" завершился товарищеский матч национальных сборных Украины и Японии, в котором гости из Украины одержали победу - 2:1.

Об этом сообщает сайт ФФУ.

Украинцы активно начали матч и уже в середине первого тайма открыли счет, когда на 21-й минуте встречи мяч забил Ярослав Ракицкий - защитник Шахтёра получил пас справа, прошел - и мощно выстрелил под дальнюю штангу. Мяч срикошетил от головы Уэды и влетел в сетку ворот.

В концовке тайма японцы, которым предстоит сыграть на ЧМ-2018 в России этим летом, сравняли счет, когда навес со штрафного слева закончился тем, что Макино головой подрезал мяч под ближнюю штангу ворот Пятова.

Судьба же матча была решена на 69-й минуте встречи, когда Евгений Коноплянка прострелил слева, но ни Марлос, ни Буяльский не коснулись мяча, а вот Александр Караваев принял его и прицельно пробил под дальнюю штангу - 2:1.

Как сообщала "Страна", ФФУ выдвинула Павелко в исполком УЕФА вместо Суркиса.

Напомним также, что ФИФА утвердила видеоповторы и четвертую замену для ЧМ-2018 в России.