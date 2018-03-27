В Крыму проходят учения морских пехотинцев Черноморского флота России.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Отмечается, что в учениях задействовано порядка 200 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники морской пехоты ЧФ РФ.

Морская пехота РФ отработала действия подразделений в противодесантной обороне с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и военной техники.

"На первом этапе учений для предотвращения высадки условного противника артиллерийской батареей в составе самоходных артиллерийских установок "Нона" 2-С9 была проведена стрельба с закрытой огневой позиции по десантному отряду условного противника. На втором этапе учений после срыва высадки десанта подразделения морской пехоты перешли в наступление, в ходе которого при огневой поддержке бронетранспортеров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и личный состав "противника", - отметили в издании.

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