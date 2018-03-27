Разведка Испании отслеживала перемещения бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона через "жучок" в автомобиле, которым пользовался политик. Кроме того, для слежения разведчики использовали сервис геолокации на мобильном телефоне его друга.

Об этом пишет The Guardian.

Слежка началось до того, как он был задержан в Германии.

Источники в Национальном разведывательном центре Испании рассказали испанским СМИ, что команда по слежению использовала телефон одного из спутников Пучдемона, чтобы следить за его перемещениями. Сообщается, что к операции были привлечены двенадцать агентов разведки.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании.

27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, применив 155 статью конституции, в регионе вводится прямое управление. После этого Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии.

Как сообщала "Страна", 26 марта суд в Германии арестовал Пучдемона, ранее задержанного вблизи датской границы. Ожидается, что Пучдемон будет находится под стражей до тех пор, пока Германия не изучит европейский ордер на его арест, выданный испанским судом.

Напомним также, что в Барселоне протесты против задержания Пучдемона переросли в столкновения с полицией. По данным каталонской медицинской службы, медпомощь была оказана 100 пострадавшим. В основном, они получили ушибы.