НАТО вышлет семь сотрудников постоянного представительства России при штаб-квартире военного блока в Брюсселе в качестве реакции на отравление Сергея и Юлии Скрипаль.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, передают Vedomosti.

"Сегодня я отозвал аккредитацию семерых сотрудников русской миссии", - заявил Столтенберг.

Помимо этого, "в ответ на первое применение химического оружия на территории НАТО", России будет отказано в аккредитации еще трех сотрудников, а максимальный размер миссии при штаб-квартире НАТО - уменьшен на 10 человек - до 20 сотрудников.

"Это продемонстрирует России, что у ее неприемлемого и опасного поведения есть цена и последствия", - сказал генсек НАТО.

В то же время НАТО не меняет общую политику в отношении России, подчеркнул Столтенберг. Альянс, по его словам, сохранит показавший свою эффективность "двойной подход" к взаимоотношениям с Россией - "сочетание мощного сдерживания с диалогом, включая подготовку новой встречи совета Россия - НАТО".

По мнению генерального секретаря, Россия, начиная с аннексии Крыма, недооценивала единство НАТО и получила в качестве ответа "самое большое усиление альянса со времен холодной войны". "Я не думаю, что Россия ожидала этого", - отметил он.

Как сообщала "Страна", спецслужбы Чехии проверят, производят ли в стране газ "Новичок". Российский МИД утверждает, что ни СССР, ни Россия не разрабатывали газ "Новичок", которым могли отравить экс-ГРУшника Сергея Скрипаля в Солсбери. При этом источником происхождения химиката называются Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция, - те страны, которые с конца 90-х годов исследуют вещества с проекта "Новичок".

Отметим, что власти Люксембурга не будут высылать российских дипломатов. Аналогично поступили и ряд других государств Евросоюза.