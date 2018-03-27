В Кемерово в среду, 28 марта, в день национального траура по погибшим в торговом центре, состоятся похороны 15 жертв пожара. Еще одни похороны запланирован на четверг, 29 марта.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Глава МЧС Кемерово Владимир Пучков заявил, что поисковая операция в "Зимней Вишни" завершается. Тем не менее, после перегруппировки сил часть подразделений МЧС продолжит работать на месте.

Как сообщала "Страна" днем ​​25 марта в Кемерове загорелся ТРЦ "Зимняя вишня". По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии Следственного комитета РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здания были заблокированы.