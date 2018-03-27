Глава Министерства информационной политики Юрий Стець задекларировал 329 343 гривны доходов за 2017 год. Его зарплата составила 185 476 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Также Стець получил 7 053 гривны - процентов, 128 880 гривен - пенсии, 7 934 гривны - страховых выплат, а его жена за прошлый год задекларировала 228 576 гривен доходов.

Также на счету в банке министр хранит 289 085 гривен, а жена - 563 368 гривен.

В остальном данные его декларации не отличаются от поданных за 2016 год.

Стець задекларировал одолженные третьим лицам в 2015 году 40 тыс. евро и $50 тыс., а его жена - 30 тыс. евро и $50 тыс.

Согласно декларации, министр с женой являются конечными бенефициарами международного благотворительного фонда "Моя Украина", жена - конечный бенефициар общественной организации "Институт информационной безопасности".

В собственности Стеця есть земельные участки площадью 776 и 549 кв. м, жилой дом площадью 217,7 кв. м и квартиры площадью 44,8 кв. м, 45,3 кв. м, 59,3 кв. м (все - в Киеве).

Он владеет 3 автомобилями: Lexus RX350 (2008 год выпуска), Volkswagen EOS (2009 год выпуска) и Infiniti FX37 (2011 год выпуска).

Как сообщала "Страна", министр Стець рассказал о своем самочувствии после того как ему стало плохо на форуме.

Напомним, какие суммы "накатали" в командировках Стець, Жданов и Гриневич.