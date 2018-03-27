На Пасху "Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов
"Укрзализныця" назначила на пасхальные праздники 12 дополнительных поездов, которые будут курсировать на популярных маршрутах. Об этом сообщил и.о. главы компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook и добавил, что спрос на железнодорожные билеты перед праздниками растет с каждым днем.
"Они будут курсировать на популярных направлениях: Харьков - Ужгород, Черкассы - Львов, Днепр - Одесса и Константиновка - Одесса. Билеты уже можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах", - написал Евгений Кравцов в социальной сети.
Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" получила 3,5 га земли для строительства Бориспольского экспресса.
Также мы сообщали о том, что в "Укрзализныце" приняли решение, когда отменят поезд Запорожье - Бердянск.