"Укрзализныця" назначила на пасхальные праздники 12 дополнительных поездов, которые будут курсировать на популярных маршрутах. Об этом сообщил и.о. главы компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook и добавил, что спрос на железнодорожные билеты перед праздниками растет с каждым днем.

"Они будут курсировать на популярных направлениях: Харьков - Ужгород, Черкассы - Львов, Днепр - Одесса и Константиновка - Одесса. Билеты уже можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах", - написал Евгений Кравцов в социальной сети.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" получила 3,5 га земли для строительства Бориспольского экспресса.

Также мы сообщали о том, что в "Укрзализныце" приняли решение, когда отменят поезд Запорожье - Бердянск.