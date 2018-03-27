Королева Британии Елизавета II на церемонию списания авианосца HMS Ocean Британских ВМС появилась в нежно-розовом пальто и платье с цветочным принтом.

Об этом сообщает ТСН.

Голову 91-летней королевы украшала красивая шляпа с цветами, а в руке она держала любимую сумку.

Жемчужные украшения, который так любит королева Елизавета II, она сочетала с новой брошью, которую мы не видели ранее, а также сделала очень удачный дневной макияж с яркими румянами и помадой.

Фото: Getty Images

В следующем месяце королева Елизавета II отпразднует 92-й день рождения. В мире явно не так много женщин, которые в таком почетном возрасте могут похвастаться таким безупречным стилем.

Ранее "Страна" сообщала, что королева Елизавета II неожиданно посетила Лондонскую неделю моды.

Также королева пришла в церковь в буклированном пальто с горжеткой на шее.