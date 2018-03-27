Во вторник, 27 марта цена криптовалюты биткоин снизилась до $7 973,42.

Об этом свидетельствуют данные coinmarketcap.

Капитализация Bitcoin, который является лидером по этому показателю среди других криптовалют, по состоянию на вторник составляет $135,5 млрд. Объем сделок с ним за последние 24 часа составил $6,5 млрд.

Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией $45,9 млрд.

Всего уже "добыто" 16,942 млн монет Bitcoin.

Фото: coinmarketcap.com

Как сообщала "Страна", под Луцком полиция освободила майнеров, которых два дня пытали в подвале. Мужчины в возрасте 30 и 25 лет занимались майнингом и продажей криптовалюты.

Отметим, что по данным Эдварда Сноудена в АНБ пристально следят за владельцами биткоинов.