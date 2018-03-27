В ответ на поручение мэра Киева Виталия Кличко проверить все киевские ТРЦ после пожара в Кемерово в ГосЧС Украины заявили, что инспекции проводятся согласно утвержденному годовому графику. Об этом сообщает УНН.

Как заявил заместитель начальника управления пожарной безопасности Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций аппарата ГосЧС Украины Александр Чекрыгин, надзорные органы службы осуществляют государственный контроль согласно закону Украины об основных принципах государственного надзора и контроля в сфере хозяйственной деятельности.

"По состоянию на сегодня все субъекты хозяйствования, их объекты, в том числе торгово-развлекательные комплексы, которые можно отнести к высокой степени риска, проверяются согласно утвержденному годовому графику, обнародованному на официальном сайте ГСЧС. При осуществлении проверок в случае выявления нарушений правил пожарной безопасности к субъектам хозяйствования применяются меры административного воздействия и направления документов о прекращении деятельности и полного или частичного привлечения предприятия в административный суд", - заявил он.

Как сообщала "Страна", в воскресенье 25 марта произошел масшабный пожар в торговом центре в российском Кемерово, где погибли 64 человека, большинство - дети.

Напомним также, что техническому директору сгоревшего ТРЦ в Кемерово предъявили обвинения.