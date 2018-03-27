Во вторник, 27 марта, в Харькове автомобиль патрульной полиции влетел в магазин. Авария произошла около 4.40 на рынке Барабашово - патрульный автомобиль Toyota Prius врезался в торговый павильон на улице Амурской рано утром во вторник, сообщили в пресс-службе областной патрульной полиции.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Фото: facebook.com/vlad.life

Жертв и пострадавших в аварии нет. На водителя составили админпротокол и в дальнейшем материал по ДТП будет направлен в суд.

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