Техническому директору сгоревшему в Кемерово ТЦ "Зимняя Вишня" Георгию Соболеву предъявили обвинение. Он был задержан сразу день трагического пожара - в воскресенье, 25 марта.

Об этом передает VSE42.Ru из зала Заводского районного суда.

Он работал в ООО "Кемеровский кондитерский комбинат" и был задержан непосредственно в момент тушения пожара в ТРЦ.

Прокурор просил о продлении задержания до 72 часов, но в итоге обвиняемого задержали до 15:00 среды, 28 марта 2018 года.

Сам Соболев заявил, что "сделал все, что было выше его сил", что "все системы безопасности работали исправно", добавив, что "про отключение сигнализации дать комментарии не может", после чего принес соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Как сообщала "Страна", власти Кемерово требуют наказывать за слухи о сотнях погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Накануне глава МЧС России Владимир Пучков уже подчеркивал, что число погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерове, по последним данным, составляла 64 человека.

Напомним, что пожарная сигнализация в торговом центре Кемерово не работала с 19 марта.