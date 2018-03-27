27 марта во Франции скончалась известная актриса Стефан Одран. Она умерла в результате болезни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает La Croix.

О смерти актрисы сообщил ее сын, актер Тома Шаброль. Стефан Одран начала актерскую карьеру на парижской сцене и телевидении. Затем она стала музой режиссера Клода Шаброля и одной из самых известных актрис Франции. Их брак с Шабролем завершился разводом.

Стефан Одран сыграла в его фильмах "Кузены", "Милашки", "Ухажеры", "Око лукавого", "Демаркационная линия" и "Скандал".

Фото: kino-teatr.ru

Также французская актриса снялась у испанского режиссера-сюрреалиста Луиса Бунюэля в картине "Скромное обаяние буржуазии".

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