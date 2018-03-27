Сегодня, 27 марта, глава британского Форин Офис Борис Джонсон заявил, что футбольная сборная Англии не будет бойкотировать Мундиаль, который пройдет летом в России.

"Планов бойкота чемпионата мира у английской команды нет", - заявил он в ходе заседания нижней палаты британского парламента, передает Интерфакс.

Он подчеркнул, что решения по сборной принимает не британское правительство. "Футбольная ассоциация Англии - это не правительство, и мы не намерены наказывать английских болельщиков", - добавил Джонсон.

Джонсон также напомнил членам парламента, что министры и высокопоставленные представители Великобритании, а также члены британской королевской семьи не поедут в Россию на чемпионат мира по футболу.

Кроме того, он отметил, что Великобритания ранее обновила рекомендации для своих подданных, направляющихся в Россию.

"Фанаты должны быть в курсе возможной политической напряженности между Великобританией и Россией и быть бдительными", - сказал Джонсон.

Ранее в середине марта МИД Великобритании предупредил жителей королевства о возможных рисках поездок в Россию из-за политической напряженности между двумя странами. В новых рекомендациях для граждан Великобритании, планирующих поехать в Россию, говорится, что британцам стоит "проявлять бдительность" и "избегать любых демонстраций и акций протеста".

Ранее "Страна" сообщала, что Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России.