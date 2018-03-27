Продавщица, которая изготовляла и продавала копченую рыбу ставшую причиной отравления более 70 человек - осуждена на 2 года условно. Такое решение принял Франковский районный суд Львова.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Ее подозревали в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

"Суд считает, что исправление и перевоспитание обвиняемой возможно без изоляции от общества, а поэтому в соответствии с требованиями ст. 75 УК Украины следует освободить ее от отбывания наказания с испытанием и установлением испытательного срока", - говорится в тексте судебного приговора.

20 марта во время судебного заседания подозреваемая признала свою вину. Отмечено, что сначала суд решил, что ей следует назначить наказание в виде лишения свободы, но затем принял другое решение.

Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы и сразу освободил ее от отбывания наказания, установив испытательный срок 2 года.

В сентябре 2017 года во Львове произошло массовое отравление людей, которые купили в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" рыбу горячего копчения. Оказалось, что готовила и продавала рыбу одна из жительниц Львова.

Как сообщала "Страна", некачественной рыбой отравился 71 человек. Всем пострадавшим поставлен диагноз сальмонеллез. Каким образом эта бактерия попала в рыбу пока не удалось выяснить.

Напомним, что в Запорожской области зафиксировали два новых случая ботулизма из-за рыбы с рынка.