Украинцам за границей будет легче получить новый загранпаспорт. Департамент консульской службы МИД запустил сервис выездного оформления документов.

Об этом сказано в сообщении службы на Facebook.

"В рамках мер, принимаемых украинской консульской службой для предоставления гражданам Украины за рубежом максимально удобных услуг, Министерством закуплено мобильное оборудование для обработки ходатайств об оформлении загранпаспортов во время выездных консульских обслуживаний", - говорится в сообщении.

Оборудование в ближайшее время будут доставлено в зарубежные дипломатические учреждения Украины, в частности в такие:

США - посольство Украины в США, генеральное консульство Украины в Нью-Йорке и Сан-Франциско;

Испания - посольство Украины в Королевстве Испания, генконсульство в Барселоне, консульство в Малаге;

Германия - посольство Украины в Федеративной Республике Германия, генконсульство в Дюссельдорфе, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге;

Италия - посольство Украины в Италии, генконсульство в Неаполе и Милане;

Россия - посольство Украины в Российской Федерации, генконсульство в Санкт-Петербурге;

Польша - посольство Украины в Республике Польша, генконсульство в Кракове;

Молдова - посольство Украины в Республике Молдова, генконсульство в Бельцах;

Канада - посольство Украины в Канаде, генконсульство в Торонто;

Турция - посольство Украины в Турецкой Республике, генконсульство в Стамбуле;

Чехия - посольство Украины в Чешской Республике;

Израиль - посольство Украины в Государстве Израиль;

Великобритания - посольство Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии;

Португалия - посольство Украины в Португальской Республике;

Франция - посольство Украины во Французской Республике;

ОАЭ - посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

МИД в сообщении напоминает, что продолжает работать над тем, чтобы украинский паспорт, который является одним из лучших по рейтингу паспортов мира, стал доступен украинцам в любой точке мира.

Фото: facebook.com

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