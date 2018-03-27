В НАПК заявили, что публичный доступ к реестру электронных деклараций технически ограничен до 1 апреля из-за перегруженности сервера. В настоящее время реестр е-деклараций зависает и выдает "ошибку 503". Об этом сообщает УНН.

"Нужно подождать до окончания этапа декларирования, поскольку система перегружена. Поэтому общий, публичный поиск ограничен, чтобы декларанты могли нормально внести декларации - это технически ограничено. До первого числа это будет проблематично", - сообщили в НАПК.

Напомним, с 1 января 2018 начался этап подачи декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год.

Как сообщала "Страна", Рада не захотела отменять е-декларирование для антикоррупционеров несмотря на требования Запада.

Напомним также, что НАПК начало полную проверку Е-деклараций радикалов Ляшко и Лозового.