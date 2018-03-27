Появилось видео, как в Киеве люди возлагают цветы под посольство Российской Федерации в память о погибших в торговом центре Кемерово.

Многие приносят игрушки, иконы и зажигают свечи. Также киевляне пишут записки. "Чужих детей не бывает", - сказано на одной из них.

Видео: facebook.com/UNNews

Пожар начался на последнем этаже здания в минувшее воскресенье, 25 марта. Согласно последней информации, жертвами мощного пожара стали 48 человек, 48 человек получили различные ранения. В числе погибших 41 ребенок. Также 12 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин объявил национальный траур по погибшим в Кемерово.

Также Кличко поручил проверить все киевские ТРЦ после пожара в Кемерово.