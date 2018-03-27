К распродаже 28 марта администрация онлайн-ритейлера AliExpress запустила сервис со скидками при совершении совместных покупок. Его старт приурочен к восьмой годовщине торговой площадки.

Об этом передает AIN со ссылкой на представителей компании.

Новая механика должна обеспечить рост активности на площадке. После покупки и оплаты товара клиент получит реферальную ссылку, которой сможет поделиться с друзьями. Если второй покупатель оформит сделку в течение первых 24 часов, оба получат товар по специальной цене — дисконт может достигать 50%.

Его действие будет распространяться на ограниченный список из 700 позиций (электроника, одежда, товары для детей). Спустя некоторое время ассортимент нового сервиса планируют расширить на большую часть товаров с AliExpress и более дорогого магазина Tmall.

В случае, если приглашением не воспользуются, заказ по скидке отменяется, а организатор получит свои деньги обратно. Предложение действительно во всех странах, где осуществляются операции AliExpress.

Также сообщается, что китайский стартап PDD достиг капитализации в $1,5 млрд, предлагая пользователям скидки за совместные покупки.

"Страна" разбиралась, как новые налоговые правила изменят интернет-шоппинг в Украине. Теперь украинцы смогут получать без уплаты пошлин лишь по 3 посылки в месяц с товарами не более чем на 150 евро в каждой. За остальные придется платить налог (а это 20% от стоимости).

Отметим, что глава "Укрпочты" раскритиковал ограничения на импортные посылки.