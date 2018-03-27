Экс-глава ГФС Насиров намекнул о желании стать президентом Украины
Экс-глава ГФС Роман Насиров, который судится с Кабинетом министров и Государственной фискальной службой и просит восстановить его в должности, заявил о старте политической деятельности. Об этом сообщает ТСН.
Экс-глава ГФС рассказал о своих целях помимо восстановления в должности.
"Я подал заявление в суд по поводу незаконного увольнения. Даже не знаю, уволили ли меня, или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше", - сказал Насиров после заседания Апелляционного административного суда по его делу.
Глава фискальной службы также ответил утвердительно на вопрос о желании баллотироваться в президенты Украины.
"Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно", - отметил Насиров.
Также чиновник уточнил, что планирует официально объявить о своих планах в середине апреля.
Как сообщала "Страна", НАБУ завело новое дело на Насирова в феврале и проверит его латвийские счета.