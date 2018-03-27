Чуть больше чем через месяц, наш чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) проведет бой против обладателя пояса WBA Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).

Поединок состоится 12 мая на знаменитой арене "Madison Square Gard" в Нью-Йорке и на кону в этом бою могут оказаться сразу три чемпионских пояса.

Промоутерская компания Golden Boy Promotions выпустила роскошное промовидео к этому поединку.

Видеоролик размещен на официальной странице компании в Facebook.

Видео: facebook.com/GoldenBoyBoxing

На ролике показаны отрывки победных боев двух боксеров и съемки из тренировочных залов. Линарес очень серьезно готовится к этому поединку, так что легкой прогулки для Василия Ломаченко точно не будет.

Ранее "Страна" сообщала, что Василий Ломаченко подарил свои перчатки футболисту Криштиану Роналду.