Ломаченко vs Линарес. Компания GBP выпустила проморолик перед боем. Видео
Чуть больше чем через месяц, наш чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) проведет бой против обладателя пояса WBA Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).
Поединок состоится 12 мая на знаменитой арене "Madison Square Gard" в Нью-Йорке и на кону в этом бою могут оказаться сразу три чемпионских пояса.
Промоутерская компания Golden Boy Promotions выпустила роскошное промовидео к этому поединку.
Видеоролик размещен на официальной странице компании в Facebook.
Видео: facebook.com/GoldenBoyBoxing
На ролике показаны отрывки победных боев двух боксеров и съемки из тренировочных залов. Линарес очень серьезно готовится к этому поединку, так что легкой прогулки для Василия Ломаченко точно не будет.
Ранее "Страна" сообщала, что Василий Ломаченко подарил свои перчатки футболисту Криштиану Роналду.