Мать поляка, который сжег стилизованное изображение украинского герба в одном из кафе Тернополя, приехала в Украину, заказала такое же изображение и вернула его на почетное место. Об этом сообщает местное издание "Овод".

"Женщина приехала в Украину специально, чтобы выразить сожаление за необдуманный поступок сына и повесить государственный символ на место. Вырезанный из дерева герб за свои средства заказала у тернопольских мастеров. Также женщина отметила, что герб как для поляков, так и для украинцев имеет большое значение, и между украинским и польским народами должно быть дружба. Полька также подчеркнула, что ее сын жалеет о своем решении и, поскольку сам не может исправить ошибку, то попросил об этом ее", - говорится в сообщении.

Напомним, поляка-студента из Тернополя депортировали из Украины за сожженный им государственный символ с запретом въезда в страну сроком на три года. Такое решение приняла СБУ за совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинский, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти.

Правоохранителями было установлено, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение герба Украины, что украшало стену зала.

Как сообщала "Страна", мы писали, что львовские депутаты требуют запретить въезд в Украину депутату Сейма, который сжег портреты Бандеры и Шухевича.

Также ранее Вятрович заявил, что хочет спилить со щита Родины-матери в Киеве герб СССР.