38 человек числятся провавшими без вести после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Срединих более 20 детей. Список опубликован на сайте администрации города.

Также на сайте размещен список 25 погибших на пожаре, личность которых установлена.

Известно, что сегодня в штабе, созданном родственниками жертв смертельного пожара, сообщили, что к настоящему моменту к ним поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести.

"Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести - дети, средний возраст - 10-13 лет", - сообщил источник, передает "Интерфакс".

Тем временем, спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара. "Все фрагменты тел на месте пожара собраны", - сообщил информированный источник.

Напомним, пожар вспыхнул в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин встретился с группой горожан, которые не верят официальным данным о жертвах.