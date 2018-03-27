В зоне АТО появилась тенденция к обострению ситуацию. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.

В полночь 26 марта боевики открыли провокационный огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы в очередной раз избежать разведения сил и средств. Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) проинформировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

"Обстановка в зоне АТО на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению. Цинично нарушая "режим всеобъемлющего перемирия", боевики российско-оккупационных войск особенно активизировались на Донецком направлении, применяя при этом вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения сторон.

Только за минувшие трое суток боевики более 100 раз нарушали режим прекращения огня. По позициям Вооруженных сил Украины выпущено более 40 снарядов и мин. Фиксируются случаи работы вражеских снайперов", - говорится в сообщении.

В штабе АТО заявили, что они придерживаются Минских соглашений.

"Со своей стороны подразделения ВС Украины четко придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны оккупационной администрации РФ", - добавили в штабе.

Фото: facebook.com/ato.news

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