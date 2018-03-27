В Волынской области ценители искусства пытаются сохранить уникальную лодку времен Киевской Руси, на которой начали появляться признаки эрозии. Об этом сообщает ТСН.

Ученые уверены, это единственное плавсредство 13-го века в Восточной Европе, которое так сохранилось. 3 года назад его случайно обнаружили в реке, шведы предлагали за него 100 тысяч евро.

Но в поселке Маневичи решили, что находка должна остаться у них. Впрочем, пока что лодка пылится на пилораме местного предпринимателя и ученые уже заметили разрушения.

На лодке обнаружили белые пятна/ Фото: Скриншот видео ТСН

Лодка выдолблена из ствола дерева. На нее приехали посмотреть ученые из Польши, Швеции и Литвы, которые подтвердили уникальность артефакта.

В селе Маневичи уже возникла идея создать музей одного экспоната – даже проект разработали. Однако денег на него пока нет.

Последние годы лодку обрабатывали спецраствором, а когда перестали, увидели на ней белые пятна. Известие о разрушении долбленки дошло и до Хортицы. Специалисты музея судоходства отреставрировали не одну древнюю лодку. Запорожские музейщики уверяют, что волынскую находку еще можно спасти.

Как сообщала "Страна", в Мариуполе осудили двух музейных работниц, передавших в Крым картины Айвазовского и Шишкина.

Напомним также, что Винницкий музей получил деньги из бюджета на ребальзамирование Пирогова.